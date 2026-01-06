Sciopero dei ferrovieri dopo l' omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio | Siamo tutti sconvolti

In seguito all’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto a Bologna, i sindacati hanno indetto uno sciopero di otto ore nel trasporto ferroviario dell’Emilia Romagna. L’azione mira a esprimere solidarietà e a sottolineare l’importanza della sicurezza sul lavoro per il personale ferroviario. La protesta rappresenta un momento di riflessione sulla tutela dei lavoratori e sulla necessità di interventi concreti per prevenire simili episodi.

Incidente ferroviario di Livraga (febbraio 2020), condanne in primo grado per due lavoratori fiorentini #Alstom: stamani a Firenze #sciopero e presidio con Fim e Fiom “ `, - facebook.com facebook

12 December 2025- Sciopero nazionale del trasporto ferroviario - Probabile impatto sulle linee metropolitane e superficie che collegano la città con l’aeroporto di Linate dalle ore 845 alle 15 e dalle 18 sino al termine del servizio. Info su : atm.it/it/ViaggiaConN x.com

