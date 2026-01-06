Sciopero dei ferrovieri dopo l' omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio | Siamo tutti sconvolti
In seguito all’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto a Bologna, i sindacati hanno indetto uno sciopero di otto ore nel trasporto ferroviario dell’Emilia Romagna. L’azione mira a esprimere solidarietà e a sottolineare l’importanza della sicurezza sul lavoro per il personale ferroviario. La protesta rappresenta un momento di riflessione sulla tutela dei lavoratori e sulla necessità di interventi concreti per prevenire simili episodi.
I sindacati hanno annunciato uno sciopero di 8 ore del trasporto ferroviario dell’Emilia Romagna in segno di protesta per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni accoltellato a morte lunedì sera in un parcheggio della stazione di Bologna riservato al personale ferroviario. Per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
