Sciopero dei ferrovieri dopo l' omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio | Siamo tutti sconvolti

In seguito all’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto a Bologna, i sindacati hanno indetto uno sciopero di otto ore nel trasporto ferroviario dell’Emilia Romagna. L’azione mira a esprimere solidarietà e a sottolineare l’importanza della sicurezza sul lavoro per il personale ferroviario. La protesta rappresenta un momento di riflessione sulla tutela dei lavoratori e sulla necessità di interventi concreti per prevenire simili episodi.

I sindacati hanno annunciato uno sciopero di 8 ore del trasporto ferroviario dell’Emilia Romagna in segno di protesta per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni accoltellato a morte lunedì sera in un parcheggio della stazione di Bologna riservato al personale ferroviario. Per. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

