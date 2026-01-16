La famiglia di Annabella chiusa nel dolore Gli amici | Pensavamo a un sequestro siamo sconvolti Il sindaco | Oggi resta il silenzio

La famiglia di Annabella Martinelli si trova a fronteggiare un dolore profondo, mentre amici e autorità esprimono sgomento e incredulità. La tragedia ha colpito la comunità di Padova, lasciando un senso di vuoto e silenzio. In questo momento difficile, si cerca di fare luce sugli eventi e di rispettare il dolore di chi è stato coinvolto.

Padova, 16 gennaio 2026 – Quello che resta della tragedia di Annabella Martinelli è sgomento, incredulità e tanto dolore. Non solo di amici e familiari, ma di tutta una comunità che per giorni ha sperato in un finale diverso. La 22enne di Padova, che studiava Giurisprudenza all’Università di Bologna, ieri è stata trovata morta dopo una settimana di ricerche in una zona boschiva del Comune di Teolo. Nelle sue ultime immagini, riprese dalle telecamere, era stata vista spostarsi in bicicletta con due cartoni di pizza e si era supposto che qualcuno l’avesse portata via e nascosta. Invece, il suo corpo era appeso a un albero, nello zaino ai suoi piedi bigliettini e disegni che hanno reso inequivocabile, secondo gli inquirenti, il motivo: la ragazza si è tolta la vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La famiglia di Annabella chiusa nel dolore. Gli amici: “Pensavamo a un sequestro, siamo sconvolti”. Il sindaco: “Oggi resta il silenzio” Leggi anche: Annabella Martinelli è morta, la 22enne trovata impiccata in un bosco nei Colli Euganei. Il corpo a pochi passi dalla sua bicicletta. Zaia: siamo sconvolti Leggi anche: Scomparsa nel Padovano: famiglia e amici lanciano l'appello per ritrovare Annabella Martinelli La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. «Lutto cittadino il giorno delle esequie di Annabella Martinelli»; Annabella Martinelli trovata senza vita, i bigliettini nello zaino, la bici, l'ultima sera e le ricerche: «Questa non è la pace che...; Annabella Martinelli: il corpo senza vita trovato a un solo chilometro dalla sua bicicletta; Annabella Martinelli: due pizze da asporto comprate la sera della scomparsa, poi il profilo Facebook chiuso. Trovata senza vita Annabella Martinelli: si chiudono tragicamente le ricerche della studentessa scomparsa - Il corpo della giovane, 22 anni, è stato trovato impiccato a un albero in un bosco scosceso nell’area del Mont ... online-news.it

Annabella Martinelli trovata senza vita, i bigliettini nello zaino, la bici, l'ultima sera e le ricerche: «Questa non è la pace che conoscevo» - Il corpo senza vita di Annabella Martinelli, studentessa 22enne di Padova, è stato scoperto nel primo pomeriggio del 15 gennaio 2026 in una zona boscosa dei Colli Euganei. corriereadriatico.it

"Un dolore immenso. Abbiamo tutti sperato in un epilogo diverso", Annabella Martinelli è stata trovata morta a 22 anni: "Un colpo durissimo" - A intervenire è Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto. ildolomiti.it

Annabella Martinelli morta suicida: nei biglietti lasciati a casa dei genitori le ragioni della tragedia. Il periodo "molto difficile" e il silenzio della famiglia - facebook.com facebook

Riposa in pace Annabella. Alla famiglia, agli amici e a chi le voleva bene va il nostro più sincero e profondo cordoglio. #AnnabellaMartinelli #Martinelli #Teolo @follower x.com

