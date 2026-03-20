Il design fuori porta | Pasqua e weekend tra ospitalità e progetto

Con l’arrivo della primavera, le persone si preparano a trascorrere il fine settimana con gite fuori porta e momenti di relax. La Pasqua, spesso occasione per brevi viaggi, porta molti a scegliere destinazioni diverse dalla quotidianità. Durante il weekend, le strutture di ospitalità registrano un aumento delle prenotazioni, mentre progetti di ristrutturazione o nuove aperture di locali si moltiplicano lungo le strade di campagna e le zone turistiche.

Con l’arrivo della primavera, il viaggio torna a essere un gesto spontaneo: una fuga breve, un week end fuori porta, un tempo da dedicare a sé. In questo scenario, l’interior design smette di essere sfondo e diventa parte integrante dell’esperienza.. Firenze. W Florence, Alessandro Bini tessuti d’Italia. Nel cuore di Firenze, il nuovo W Florence inaugura una visione contemporanea dell’ospitalità di lusso. Alessandro Bini Tessuti d’Italia firma le atmosfere tessili dell’hotel, attraverso jacquard su misura, velluti antifiamma e tessuti esclusivi. Ogni rivestimento dialoga con l’architettura degli interni, contribuendo a costruire ambienti sofisticati e sensoriali, in collaborazione con Genius Loci Associates. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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