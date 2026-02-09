Sardegna tra le Dolomiti | Caraluna porta artigianato e ospitalità a Corvara Un ponte tra Due Lune e La Perla

Un angolo di Sardegna arriva sulle Dolomiti. Il concept store Caraluna ha aperto un pop-up all’interno dell’Hotel La Perla di Corvara, in Alta Badia. L’iniziativa porta artigianato e ospitalità sarda in una delle località più esclusive delle Dolomiti, creando un ponte tra le due regioni.

Un angolo di Sardegna sbarca sulle Dolomiti: il concept store Caraluna ha aperto un pop-up store all’interno dell’esclusivo Hotel La Perla di Corvara, in Alta Badia. L’iniziativa, nata nel contesto del fermento dei Giochi Olimpici Milano-Cortina, celebra l’artigianato locale e un’ospitalità familiare condivisa tra due realtà ricettive di eccellenza, Due Lune in Sardegna e La Perla in Trentino-Alto Adige. L’esperimento, che segue una precedente tappa a Milano lo scorso novembre, porta in quota una selezione di capi, bijoux e oggetti d’arredo che rendono omaggio all’artigianato ladino e alla tradizione sostenibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Corvara La Perla

Immersa tra le montagne innevate delle Dolomiti di Brenta, questa località si distingue come una delle mete più apprezzate per gli amanti della montagna e degli sport invernali.

Natale a Napoli si divide tra chi sceglie le Maldive e chi preferisce le Dolomiti.

Ultime notizie su Corvara La Perla

