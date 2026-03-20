Diretta gol Europa League LIVE | Roma Bologna ai supplementari!

La partita tra Roma e Bologna si è conclusa ai supplementari, con la diretta gol Europa League che ha aggiornato in tempo reale gli spettatori su tutte le azioni salienti. I tifosi hanno potuto seguire passo dopo passo gli sviluppi del confronto, con le marcature e le occasioni più importanti che si sono susseguite durante l’incontro. La trasmissione ha fornito aggiornamenti continui sui risultati e le situazioni di gioco.

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