Il commissario tecnico della nazionale italiana ha annunciato la convocazione di quattro giocatori provenienti dal Napoli per lo spareggio contro l’Irlanda del Nord. La lista comprende atleti selezionati per questa fase decisiva delle qualificazioni mondiali. La convocazione riguarda specificamente i calciatori che militano nel club partenopeo e si prepara alla sfida cruciale.

Il CT della nazionale italiana Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati per i playoff mondiali contro l’Irlanda del Nord, gara in programma giovedì 26 marzo. Nei 28 scelti dal tecnico azzurro ci sono 4 calciatori del Napoli. Ass. Cosenza: “Parlato con i vertici della FIGC, Napoli in corsa per Euro32” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Il CT Gattuso convoca 4 partenopei per il playoff mondiale

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