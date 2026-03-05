Il commissario tecnico della nazionale ha chiamato il giocatore per convincerlo a tornare in campo in vista dei prossimi playoff. La chiamata arriva in un momento in cui la squadra affronta diverse difficoltà e cerca di rinforzarsi con un ritorno importante. La conversazione tra i due è avvenuta nei giorni scorsi, ma ancora non si conoscono i dettagli della risposta del giocatore.

Gattuso sa che, con la penuria di talento di questa Nazionale, ci vorrebbe quasi un miracolo. E se ti serve un miracolo, dove cercarlo se non in Chiesa? Battute a parte, l’idea del Ct azzurro sembra piuttosto legittima: più che altro bisognerebbe valutare le condizioni e la voglia dell’ala ex Juventus, ora al Liverpool. Certo, se fosse in forma, sarebbe un’arma in più. Ricordiamo che le partite per accedere al Mondiale si terranno il 26 e 31 marzo. La semifinale del 26 sarà contro l’Irlanda del Nord e la finale contro Galles o Bosnia. Il punto di Nicolò Schira. Nazionale, Gattuso chiama Chiesa: i dettagli. Riporta Schira su X Rino Gattuso sta cercando di convincere Federico Chiesa a tornare nella Nazionale Italiana per le partite dei playoff. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gattuso chiama Chiesa: il Ct prova a convincerlo a tornare in Nazionale per i playoff (Schira)

Infortunio Udogie, brutte notizie per il ct della Nazionale italiana Gattuso! A rischio per i playoff mondiali?Chiesa, il Liverpool apre alla cessione e indica il prezzo! Con una favorita in pole position… Manchester United, c’è un grande sogno per l’estate!...

Gattuso lo chiama in nazionale, ha convinto tutti: prima chiamata in vista dei playoffIl CT dell’Italia sta valutando diversi profili per cercare di avere a disposizione la miglior rosa possibile e staccare il pass per i mondiali della...

Una selezione di notizie su Gattuso chiama.

Argomenti discussi: Italia, il bilancio a un mese dall’Irlanda del Nord: Donnarumma e Tonali le certezze di Gattuso, i dubbi del ct.

La svolta Mondiale di Gattuso: richiamato in Nazionale dopo quasi 3 anni. E stavolta c'è pure ChiesaTra i pre-convocati dell'Italia l’ex esterno della Juve, niente da fare invece per Zaniolo. Per i playoff verrà arruolato anche Palestra ... tuttosport.com

Gattuso pressa la Serie A: Per Montella fermeranno il campionato. Chiesa? Problema suoLa Nazionale azzurra si prepara ai Playoff: in semifinale l’Irlanda del Nord, Gattuso parla del calendario sempre più fitto Il sorteggio per i Playoff in vista del prossimo Mondiale ha visto gli ... calciomercato.it