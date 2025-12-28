Giò Gasdia avvocato e cantante | Così alterno toga a chitarra

In attesa di uscire nel 2026 con un nuovo album, si intitola ‘Come neve’ il nuovo singolo di Giovanna ‘Giò’ Gasdia, cantautrice e avvocata del Foro di Ravenna, dedicato al tema della violenza di genere. Il progetto con la sua alternative-rock band debutta nel 2018 con ‘Quando gli altri ti guardano’, un pezzo dal forte messaggio sociale contro il bullismo, poi inserito nel primo disco ‘Crisalide’. Le sue melodie e i testi poetici, ispirati alla musica acustica e al folk anglo-americano, si intrecciano con arrangiamenti che richiamano l’indie-rock anni ’90, la psichedelia e il blues. Gasdia, lei è molto interessata ai temi sociali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

