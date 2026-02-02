Tentato femminicidio | intervento riuscito ma la prognosi resta riservata

Una donna di 45 anni è arrivata al Pronto Soccorso dell’Aorn San Pio con una ferita da arma da fuoco al braccio sinistro. È stata operata con successo, ma la prognosi resta riservata. La donna è stata soccorsa subito e ora si trova sotto stretta osservazione. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Terminato l'intervento della paziente di 45 anni giunta al Pronto Soccorso dell' Aorn San Pio, guidata dal Direttore Generale Maria Morgante, con emorragia al braccio sinistro da colpo di arma da fuoco. Dopo aver eseguito l'AngioTC, che ha evidenziato la rottura completa dell' arteria nel punto di passaggio tra arteria ascellare e omerale, è stata affidata alle cure dei chirurghi vascolari: Dott. Davide Razzano, Direttore UOC Chirurgia Vascolare, e del Dott. Antonio De Capua dirigente medico della stessa UOC, con l' assistenza del Dott. Alfonso Ciotta anestesista – rianimatore della Uoc Anestesista e Rianimazione diretta dal dott.

