Undicenne precipita con la moto resta in prognosi riservata

Da anteprima24.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di 11 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto con la mini moto da cross in un centro commerciale di Napoli. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Santobono, dove riceve le cure necessarie. L’incidente, avvenuto ieri, ha suscitato attenzione sulla sicurezza delle aree pubbliche frequentate da minori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Resta ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia Intensiva dell’ ospedale Santobono di Napoli il giovane di 11 anni precipitato ieri per oltre 4 metri con la sua mini moto da cross in un centro commerciale della periferia nord di Napoli. Nell’incidente il ragazzino ha riportato lesioni agli organi interni che richiederanno ulteriori accertamenti clinici e la frattura del braccio. Sull’episodio proseguono le indagini dei carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

undicenne precipita con la moto resta in prognosi riservata

© Anteprima24.it - Undicenne precipita con la moto, resta in prognosi riservata

Napoli, 11enne si schianta con la moto da minicross e precipita per 4 metri: prognosi riservata
Un ragazzino di 11 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una moto da minicross nel centro commerciale

Leggi anche: Schianto tra auto e bicicletta, ciclista in prognosi riservata. Moto-furgone: 48enne grave

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.