Undicenne precipita con la moto resta in prognosi riservata

Un bambino di 11 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto con la mini moto da cross in un centro commerciale di Napoli. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Santobono, dove riceve le cure necessarie. L’incidente, avvenuto ieri, ha suscitato attenzione sulla sicurezza delle aree pubbliche frequentate da minori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Resta ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia Intensiva dell' ospedale Santobono di Napoli il giovane di 11 anni precipitato ieri per oltre 4 metri con la sua mini moto da cross in un centro commerciale della periferia nord di Napoli. Nell'incidente il ragazzino ha riportato lesioni agli organi interni che richiederanno ulteriori accertamenti clinici e la frattura del braccio. Sull'episodio proseguono le indagini dei carabinieri.

