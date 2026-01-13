L' intelligenza artificiale sbarca a Tursi | nasce Zenia l' assistente virtuale del Comune
Il Comune di Tursi introduce Zenia, il nuovo assistente virtuale sviluppato con tecnologia di intelligenza artificiale. Questo strumento mira a facilitare l'accesso ai servizi comunali, offrendo supporto e risposte rapide alle esigenze dei cittadini. Con Zenia, l’Amministrazione intende migliorare la comunicazione e semplificare le procedure, garantendo maggiore efficienza e trasparenza nel rapporto tra cittadini e istituzioni.
Il Comune di Genova lancia Zenia, il nuovo assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, pensato per semplificare e rendere più immediato il rapporto tra Amministrazione e cittadini. Integrato nel sito istituzionale comune.genova.it e raggiungibile direttamente al link comune.genova. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
L'intelligenza artificiale sbarca a Tursi: nasce Zenia, l'assistente virtuale del Comune - Il Comune di Genova lancia Zenia, il nuovo assistente virtuale basato sull'intelligenza artificiale, pensato per semplificare e rendere più immediato il rapporto tra Amministrazione e cittadini. msn.com
