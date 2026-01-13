L' intelligenza artificiale sbarca a Tursi | nasce Zenia l' assistente virtuale del Comune

Il Comune di Tursi introduce Zenia, il nuovo assistente virtuale sviluppato con tecnologia di intelligenza artificiale. Questo strumento mira a facilitare l'accesso ai servizi comunali, offrendo supporto e risposte rapide alle esigenze dei cittadini. Con Zenia, l’Amministrazione intende migliorare la comunicazione e semplificare le procedure, garantendo maggiore efficienza e trasparenza nel rapporto tra cittadini e istituzioni.

