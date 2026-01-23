La Casa Bianca ha pubblicato una foto modificata di una donna fermata dall’ICE
La Casa Bianca ha rilasciato una fotografia modificata di una donna fermata dall’ICE a St. Paul, Minnesota. L’immagine, pubblicata ufficialmente, solleva questioni sulla rappresentazione e l’utilizzo di materiali visivi in ambito istituzionale. Questa scelta suscita attenzione sulla gestione dell’informazione e sulla comunicazione ufficiale, evidenziando l’importanza di fonti affidabili e trasparenti in contesti pubblici e politici.
La Casa Bianca ha diffuso un’immagine digitalmente alterata di una donna fermata dall’ICE a St. Paul, in Minnesota. Nella foto la donna, che si chiama Nekima Levy Armstrong, appare in lacrime, ma nell’immagine originale pubblicata dal Guardian è composta. Inoltre, la sua pelle è stata modificata per apparire più scura. Armstrong è una delle tre persone arrestate durante una protesta contro l’ICE che domenica ha interrotto una funzione religiosa. I manifestanti accusavano uno dei pastori, David Easterwood, di essere il direttore operativo dell’ufficio locale dell’agenzia federale per l’immigrazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
