Il tecnico della nazionale messicana ha deciso di non convocare Santiago Gimenez per le prossime amichevoli contro Portogallo e Belgio. La scelta è stata annunciata dalla testata 'TUDN', che ha riportato la notizia senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. Gimenez, attaccante del club milanese, non prenderà parte alle sfide in programma nelle prossime settimane.

Dal Messico arriva una notizia che fa felice il Milan e Massimiliano Allegri. Secondo quanto riferito da 'TUDN', canale sportivo messicano, il Commissario Tecnico del Messico Javier Aguirre non convocherà Santiago Gimenez per le prossime amichevoli contro il Portogallo e il Belgio. Si tratta di un'ottima notizia per la squadra rossonera in vista del rush finale in cui il Milan deve consolidare la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo l'intervento alla caviglia di fine dicembre, il 'Bebote' è tornato ad allenarsi col gruppo la scorsa settimana. A distanza di diversi mesi dall'ultima presenza, sembra che il rientro in campo dell'attaccante rossonero sia veramente vicino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, buone notizie dal Messico: Gimenez non verrà convocato per le amichevoli con Portogallo e Belgio

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