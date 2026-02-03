Bhalobasa si rifà il look | l’associazione presenta il nuovo sito

Bhalobasa OdV si prepara a lanciare il suo nuovo sito web. L’associazione, che da 35 anni lavora nel campo della cooperazione internazionale, lo presenterà ufficialmente il 10 febbraio alle 21 al Centro Pastorale Madre Teresa di Calcutta a Perignano. Si tratta di un passo importante nel percorso di rinnovamento dell’organizzazione, che vuole rafforzare i contatti e rendere più accessibili le sue attività. L’evento segna un momento di festa e di rilancio per l’associazione, che ha sede anche a Pisa.

Casciana Terme Lari (PI), 3 febbraio 2026 – Sarà presentato ufficialmente, durante un evento dedicato, il 10 febbraio, alle 21 nel Centro Pastorale Madre Teresa di Calcutta, a Perignano, il nuovo sito di Bhalobasa OdV, un momento speciale e importante nel 35° anno di vita dell’associazione che si occupa di cooperazione internazionale (e ha sede anche a Pisa). Questo nuovo portale, realizzato insieme a IDNA, un’agenzia digitale di Cascina specializzata in sviluppo web e design, è un perfetto equilibrio tra innovazione, impatto emotivo e semplicità. Ci saranno molte immagini, tanti video e storie provenienti dai Paesi in cui operiamo (India, Uganda, Tanzania, Burkina Faso, Repubblica Democratica del Congo ecc. 🔗 Leggi su Lanazione.it

