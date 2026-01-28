Dopo la sconfitta contro Rybakina agli Australian Open, Iga Swiatek non si tiene e si sfoga. La tennista polacca denuncia la totale mancanza di privacy, paragonando il suo trattamento a quello di un animale nello zoo, osservato anche nei momenti più intimi. La giocatrice si lamenta anche del modo in cui vengono gestite le situazioni che la coinvolgono, sottolineando come l’attenzione mediatica sia diventata ormai troppo invadente.

Iga Swiatek si sfoga dopo la sconfitta contro Rybakina agli Australian Open, puntando il dito contro la totale assenza di privacy dopo il caso Gauff.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Australian Open

Iga Swiatek si è lasciata andare a un duro sfogo dopo la sconfitta contro Rybakina ai quarti di Melbourne.

Danielle Collins, opinionista di Tennis Channel, ha espresso commenti critici su Iga Swiatek in vista degli Australian Open.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Swiatek tuona: Siamo tennisti o animali allo zoo? Sarebbe bello avere privacy; La seconda semifinale sarà Rybakina contro Pegula; Iga Swiatek: Vorrei andare ad allenarmi, so cosa non ha funzionato; Iga Swiatek raggiunge il 3° turno dell’Australian Open con una rapida vittoria.

Iga Swiatek contro gli Australian Open: Siamo animali nello zoo osservati anche durante la cacca?Iga Swiatek si sfoga dopo la sconfitta contro Rybakina agli Australian Open, puntando il dito contro la totale assenza di privacy dopo il caso Gauff ... fanpage.it

Australian Open 2026, Iga Swiatek dopo il match contro Elena Rybakina tuona: Siamo tennisti o animali allo zoo? Sarebbe bello avere privacyAUSTRALIAN OPEN 2026 - Dopo la sconfitta rimediata ai quarti contro Elena Rybakina a Melbourne, Iga Swiatek ha rilasciato alcune dichiarazioni. eurosport.it

SWIATEK ELIMINATA DA RYBAKINA Esce ai quarti la numero 2 del ranking WTA, Iga Swiatek, per mano della kazaka Elena Rybakina, numero 5 del ranking. Ora, la tennista classe 1999 affronterà la vincente tra Pegula e Anisimova per un posto in finale x.com

Ansia Iga Swiatek, dimentica il pass degli Australian Open e non la fanno entrare: ecco come è andata a finire - facebook.com facebook