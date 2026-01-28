Iga Swiatek contro gli Australian Open | Siamo animali nello zoo osservati anche durante la cacca?

Dopo la sconfitta contro Rybakina agli Australian Open, Iga Swiatek non si tiene e si sfoga. La tennista polacca denuncia la totale mancanza di privacy, paragonando il suo trattamento a quello di un animale nello zoo, osservato anche nei momenti più intimi. La giocatrice si lamenta anche del modo in cui vengono gestite le situazioni che la coinvolgono, sottolineando come l’attenzione mediatica sia diventata ormai troppo invadente.

Australian Open, Swiatek perde e chiede privacy: “Siamo animali allo zoo?”

Iga Swiatek si è lasciata andare a un duro sfogo dopo la sconfitta contro Rybakina ai quarti di Melbourne.

Danielle Collins da opinionista TV si vendica di Iga Swiatek: “Avrà vita breve agli Australian Open”

Danielle Collins, opinionista di Tennis Channel, ha espresso commenti critici su Iga Swiatek in vista degli Australian Open.

Argomenti discussi: Swiatek tuona: Siamo tennisti o animali allo zoo? Sarebbe bello avere privacy; La seconda semifinale sarà Rybakina contro Pegula; Iga Swiatek: Vorrei andare ad allenarmi, so cosa non ha funzionato; Iga Swiatek raggiunge il 3° turno dell’Australian Open con una rapida vittoria.

