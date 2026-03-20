Ieri in Campania si è registrato un aumento significativo di casi di epatite A, portando le autorità a rafforzare i controlli sanitari nella regione. La notizia riguarda un incremento dei casi rispetto ai mesi precedenti, con misure volte a contenere la diffusione della malattia. Nel frattempo, ad Avellino si attende la riapertura dell’ex Dogana, dopo anni di ritardi e progetti annunciati.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 19 marzo 2026. Avellino – Dopo anni di attese, rinvii e promesse, l’ex Dogana di Avellino si prepara finalmente a riaprire le sue porte alla città. Ma solo per qualche ore e “tagliare il nastro” dopo i lavori di riqualificazione e dopo tornare a chiudere le sue porte. Almeno per il momento. (LEGGI QUI) Benevento – Pomeriggio in provincia per il Benevento che si è spostato a Castelpoto per inaugurare il campo sportivo “Generoso Simeone”, restituito alla comunità dopo un importante intervento di riqualificazione che ha visto la struttura dotarsi, tra le altre cose, di un terreno di gioco sintetico di ultima generazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: boom di casi epatite A da inizio anno, rafforzati i controlli

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