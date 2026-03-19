Ieri in Campania | l’appello per aiutare Antonia e Mario boom di casi di Epatite A a Napoli

Ieri in Campania si è diffuso un appello per sostenere Antonia e Mario, coinvolti in una vicenda di assistenza sanitaria. A Napoli sono stati registrati numerosi casi di Epatite A, con un incremento significativo rispetto ai giorni precedenti. La situazione ha suscitato preoccupazione tra le autorità sanitarie e la popolazione locale, che si è attivata per ottenere informazioni e aiuti.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledi 18 marzo 2026. Avellino – Al Partenio-Lombardi va in scena una sfida vibrante, intensa, piena di colaggio, tensione e colpi di scena, con l’Avellino che supera il Sudtirol al termine di una gara spettacolare e dal copione imprevedibile. ( LEGGI QUI ) Benevento – Le telecamere de ‘ La Vita in diretta ‘ tornano a Paupisi, il piccolo centro del Sannio dove sei mesi fa si è consumata la strage familiare che ha sconvolto l’intera comunità. Oggi, Antonia e Mario provano a ricostruire, pezzo dopo pezzo, una quotidianità ancora possibile. ( LEGGI QUI ) Caserta –... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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