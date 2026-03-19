Boom di epatite A in Campania | 133 casi dall’inizio dell’anno la Regione rafforza i controlli

In Campania, sono stati registrati 133 casi di epatite A dall'inizio dell’anno. La Regione ha deciso di rafforzare i controlli, coinvolgendo le ASL, l’Istituto Zooprofilattico e la rete tecnico-scientifica. L’aumento dei contagi ha portato a una maggiore attenzione su questa malattia, che si verifica in modo preoccupante nel 2026.

Incremento preoccupante dei contagi di Epatite A nel 2026: la Regione mobilita ASL, Istituto Zooprofilattico e rete tecnico-scientifica. Attenzione al consumo crudo di cozze, vongole e ostriche. La Campania registra un'impennata di casi di epatite A dall'inizio del 2026. Al 18 marzo, i contagi complessivi hanno raggiunto quota 133, un dato che ha spinto la Regione a disporre un ulteriore rafforzamento delle attività di controllo lungo l'intera filiera dei molluschi bivalvi e delle misure di prevenzione sul territorio. L'incremento registrato, si legge in una nota regionale, «richiede la massima attenzione sul fronte della sicurezza alimentare, della sorveglianza epidemiologica e dell'informazione ai cittadini». 🔗 Leggi su 2anews.it

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