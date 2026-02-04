L’Italian Exhibition Group punta più in alto. Nel nuovo piano strategico, approvato dal consiglio di amministrazione, si prevede che entro il 2030 i ricavi supereranno i 365 milioni di euro. I progetti sono ambiziosi e mirano a fare un passo deciso avanti rispetto al passato.

di Giuseppe Catapano I progetti sono ambiziosi. E le ambizioni sono misurate da un dato: nel nuovo piano strategico 2025-2030, appena approvato dal consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group in aggiornamento del precedente piano (2023-2028), si fissa un target di ricavi tra i 360 e i 365 milioni al 2030. Circa 100 milioni in più di quelli attesi dall’esercizio 2025, con una crescita del 6% rispetto ai 250 milioni del 2024 e dell’8% rispetto agli obiettivi del piano 2023-2028. Nel 2026, invece, si prevedono ricavi tra 290 e 295 milioni di euro, con Ebitda adjusted tra 77 e 80 milioni e una posizione finanziaria netta tra 77 e 70 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ieg alza l’asticella. Il nuovo piano strategico: nel 2030 i ricavi saliranno a 365 milioni di euro

L'Italian Exhibition Group presenta un nuovo piano industriale fino al 2030.

La Ieg punta a chiudere il 2030 con ricavi tra i 360 e i 365 milioni di euro.

