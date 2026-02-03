Ieg guarda al 2030 | approvato il Piano strategico Obiettivo avere una fiera nuova ogni anno

Il consiglio di amministrazione di Ieg ha approvato all’unanimità il nuovo Piano strategico 2025-2030. L’obiettivo è avere una fiera nuova ogni anno, puntando a un futuro più ambizioso e dinamico. La società si prepara a rinnovarsi, con un occhio sempre più rivolto alle innovazioni e alle opportunità del mercato fieristico.

La Fiera guarda al futuro. Il consiglio di amministrazione di Ieg ha approvato all'unanimità il Piano Strategico 2025-2030, aggiornando e ampliando l'orizzonte temporale delle proprie linee di sviluppo. La società, leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata.

