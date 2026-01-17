Conto da 18 miliardi per il caccia di sesta generazione no M5s e Avs | Camere non sono bancomat

Il decreto della Difesa ha aggiornato a 18,6 miliardi di euro l'investimento richiesto dall’Italia per il programma del caccia di sesta generazione, rispetto ai 6 miliardi stimati nel 2021. Una cifra elevata che sottolinea l’importanza strategica di questa acquisizione, senza che le Camere diventino strumenti di spesa incontrollata. L’obiettivo è garantire un sistema di combattimento avanzato, mantenendo trasparenza e attenzione ai costi pubblici.

La Difesa alza i costi per i caccia di sesta generazione e l’opposizione, in particolare Cinque Stelle e Avs, attacca denunciando «spese incalcolabili». A sollevare le polemiche è il dato che emerge dal decreto del ministero della difesa, in esame alla commissione Difesa della Camera, che riguarda il programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento per “lo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un Sistema di Sistemi2 di Combattimento Aereo di sesta generazione”, in cui rientrano il progetto Gcap (al quale partecipano, oltre all’Italia, Regno Unito e Giappone) e droni avanzati, “destinata al prospettico rinnovamento dei velivoli F2000 Eurofighter dell’Aeronautica militare”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

