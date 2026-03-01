Elettrificazione e gestione digitale dell’energia sono leve di competitività del Made in Italy

A Roma è stata presentata una raccolta di 35 best practice promossa dal Kyoto Club, dedicata all’elettrificazione e alla gestione digitale dell’energia. Questi esempi mostrano investimenti che si ripagano in meno di tre anni e una riduzione delle emissioni fino all’85 per cento. La pubblicazione mira a mettere in evidenza le soluzioni più efficaci per rafforzare la competitività del Made in Italy nel settore energetico.

Presentata a Roma la raccolta di 35 “best practice” promossa dal Kyoto Club: investimenti ripagati in meno di tre anni e riduzione delle emissioni fino all’85%. Tra i casi presentati anche Schneider Electric e l’Università di Bergamo. La transizione energetica e la decarbonizzazione sono leva di competitività per le imprese del nostro paese. L’efficienza energetica e la digitalizzazione possono portare fino al 85% della riduzione delle emissioni e t empi di rientro degli investimenti compresi tra 18 mesi e 3 anni. Questi sono alcuni dei risultati emersi dalla prima raccolta di 35 buone pratiche di sviluppo digitale e sostenibile promossa dal... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Transizione ecologica e competitività: un Clean Industrial Deal Made in Italy per rilanciare l'industriaTrenta proposte, otto settori chiave e sei pilastri strategici per rendere la manifattura italiana più competitiva e sostenibile.

Santanché al Forum del turismo: "Orgogliosi del Made in Italy". Ma i gadget dell'evento sono fabbricati in IndiaLa terza edizione del forum internazionale del turismo di Milano si apre poco dopo le 14.

