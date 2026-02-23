Cicchetti UniCatt | In Ssn competenze cruciali per evoluzione digitale

Cicchetti afferma che le competenze nel settore sanitario sono fondamentali per l’evoluzione digitale del Servizio sanitario nazionale, a causa degli investimenti recenti in tecnologia e innovazione. Ha spiegato come la formazione degli operatori sia centrale per implementare soluzioni innovative e migliorare i servizi. La discussione si concentra sull’importanza di aggiornare le competenze per affrontare le sfide della sanità moderna, con un focus particolare sulle nuove piattaforme digitali in arrivo.

Roma, 23 feb. (Adnkronos Salute) - "In questi ultimi anni abbiamo investito risorse per la trasformazione digitale del Servizio sanitario nazionale e il tema delle competenze è cruciale. Tali stanziamenti sono ormai nella fase finale con la chiusura dei progetti Pnrr: la piattaforma nazionale di telemedicina, l'ecosistema dei dati sanitari con il fascicolo sanitario elettronico e la piattaforma di intelligenza artificiale, che è già in fase di sperimentazione con oltre 1.500 medici di famiglia". Lo ha detto Americo Cicchetti, professore di Organizzazione aziendale all'università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, oggi nella Capitale alla presentazione del progetto formativo 'Il futuro della cura', rivolto ai professionisti sanitari con l'obiettivo di ridefinire il rapporto tra professionisti sanitari, intelligenza artificiale e sanità digitale.

