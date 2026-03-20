I vip lasciano la casa del Grande Fratello per vorare al referendum sulla giustizia | la procedura decisa da Mediaset

I vip stanno lasciando la casa del Grande Fratello per partecipare al referendum sulla giustizia, come annunciato da Mediaset. La procedura è stata decisa dall'emittente e riguarda la loro uscita temporanea dal reality show. I concorrenti abbandoneranno la casa nelle prossime ore per recarsi ai seggi, dove milioni di italiani voteranno domenica 22 e lunedì 23 marzo.

Milioni di italiani si recheranno alle urne domenica 22 e lunedì 23 marzo per esprimere il proprio voto per il Referendum sulla giustizia. Potranno farlo anche i concorrenti del “ Grande Fratello Vip “, i vip rinchiusi nella casa più spiata d’Italia da martedì 17 marzo possono lasciare temporaneamente la casa per recarsi al seggio. La produzione del reality Mediaset condotto da Ilary Blasi ha organizzato tutto nei minimi dettagli, i concorrenti non potranno ovviamente votare nella casa o in una città diversa dal loro comune di residenza. I vip che richiederanno di uscire avranno il “permesso” del gruppo di lavoro, saranno accompagnati nella loro città di residenza per poi rientrare, possibilmente, in giornata nella casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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