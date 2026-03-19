Tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2026 sono stati fatti uscire dalla Casa. Mediaset ha comunicato la decisione di chiudere temporaneamente il programma senza eliminazioni o eventi imprevisti. La “Porta Rossa” si sta per aprire, ma questa volta non ci saranno i consueti colpi di scena o scontri tra i partecipanti. La trasmissione si ferma qui per il momento.

La “Porta Rossa” sta per aprirsi, ma questa volta non ci saranno eliminazioni amare o colpi di scena orchestrati dagli autori. Il motivo che spingerà i protagonisti del Grande Fratello Vip a varcare la soglia del loft dei Lumina Studios è molto più alto e riguarda un dovere civico a cui nessuno vuole rinunciare. Nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo, i riflettori sulla Casa più spiata d’Italia si spegneranno idealmente per un istante per consentire ai concorrenti di tornare nel mondo reale ed esprimere la propria preferenza nel Referendum sulla Giustizia. Mediaset e la produzione del reality show hanno preso una decisione chiara perché il diritto al voto va garantito, anche a chi ha scelto di vivere recluso sotto l’occhio delle telecamere. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip 2026, tutti i concorrenti fuori dalla Casa: la decisione di Mediaset

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