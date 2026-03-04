Al Grande Fratello Vip arriva una concorrente che farà molto parlare di sé | Mediaset ruba in casa Rai!

A poche settimane dal debutto del Grande Fratello Vip previsto per il 17 marzo, si conoscono i primi dettagli sul cast. Tra i concorrenti spicca una donna che sta attirando molta attenzione, mentre Mediaset sembra aver inserito nella trasmissione una figura proveniente dalla Rai. Le anticipazioni rivelano anche che il cast si sta definendo in modo progressivo.

Il conto alla rovescia per il ritorno del Grande Fratello Vip è ormai agli sgoccioli e, a pochi giorni dal debutto fissato per il 17 marzo, iniziano a emergere le prime certezze sul cast. Se la conduzione di Ilary Blasi e la presenza di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste erano già note, una nuova indiscrezione ha acceso il dibattito: tra i concorrenti ci sarebbe un volto molto noto al pubblico Rai. Un passaggio che sa quasi di “trasloco televisivo” e che promette di far discutere. Grande Fratello Vip, arriva una concorrente che farà discutere: ecco chi è A varcare la porta rossa dovrebbe essere Alessandra Mussolini. L’indiscrezione circolava già da settimane, ma la conferma indiretta è arrivata proprio dalla Rai. 🔗 Leggi su Donnapop.it

