Un nuovo metodo di manipolazione, chiamato “raccomandazione avvelenata”, sta emergendo tra le aziende che usano la funzione “Riassumi con AI”. Questa tecnica sfrutta le impostazioni dei chatbot per influenzare le risposte, nascondendo intenzionalmente certi contenuti o alterando le informazioni fornite agli utenti. Le aziende applicano questa strategia per controllare le conversazioni e indirizzare le opinioni, approfittando della fiducia riposta nelle funzioni di intelligenza artificiale.

L’Ombra Nascosta nell’AI: Come le Aziende Manipolano i Chatbot con la “Raccomandazione Avvelenata”. Un’insidiosa tecnica di manipolazione dell’intelligenza artificiale, denominata “AI recommendation poisoning”, sta prendendo piede tra le aziende, sfruttando la fiducia degli utenti nei confronti di funzioni come i pulsanti “Riassumi con AI”. Microsoft ha identificato 50 casi in soli due mesi, coinvolgendo 31 società di diversi settori, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e l’integrità delle informazioni online. Questa pratica, attualmente legale, rischia di distorcere le raccomandazioni degli assistenti AI, con potenziali ripercussioni in ambiti critici come sanità, finanza e sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.