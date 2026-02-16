Riassumi con AI la funzione che permette alle aziende di manipolare i chatbot
Un nuovo metodo di manipolazione, chiamato “raccomandazione avvelenata”, sta emergendo tra le aziende che usano la funzione “Riassumi con AI”. Questa tecnica sfrutta le impostazioni dei chatbot per influenzare le risposte, nascondendo intenzionalmente certi contenuti o alterando le informazioni fornite agli utenti. Le aziende applicano questa strategia per controllare le conversazioni e indirizzare le opinioni, approfittando della fiducia riposta nelle funzioni di intelligenza artificiale.
L’Ombra Nascosta nell’AI: Come le Aziende Manipolano i Chatbot con la “Raccomandazione Avvelenata”. Un’insidiosa tecnica di manipolazione dell’intelligenza artificiale, denominata “AI recommendation poisoning”, sta prendendo piede tra le aziende, sfruttando la fiducia degli utenti nei confronti di funzioni come i pulsanti “Riassumi con AI”. Microsoft ha identificato 50 casi in soli due mesi, coinvolgendo 31 società di diversi settori, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e l’integrità delle informazioni online. Questa pratica, attualmente legale, rischia di distorcere le raccomandazioni degli assistenti AI, con potenziali ripercussioni in ambiti critici come sanità, finanza e sicurezza.🔗 Leggi su Ameve.eu
Perché il chatbot che ci fa parlare con vip e personaggi famosi ha vietato l’accesso ai minorenni
Sei spiato dal microfono del telefono che è in funzione di continuo: la funzione da disattivareLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Google Documenti, ora Gemini fa anche i riassunti audio; Google Documenti legge i riassunti ad alta voce con Gemini; Libri piratati in crescita (e tra gli universitari si diffonde l'uso dell’IA per riassunti e compendi di saggi); Pirateria nel mondo del libro, diffuso l’utilizzo dell’IA per riassunti di libri.
Riassumi con AI, la funzione che permette alle aziende di manipolare i chatbot50 casi in due mesi: il pulsante per riassumere un testo può nascondere codice segreto ... msn.com
WhatsApp testa l’AI che riassume le chatMeta mette al lavoro l’Intelligenza Artificiale anche in Whatsapp. Una funzione che sfrutta Meta Ai nell’applicazione per la messaggistica più usata al mondo per riassumere i messaggi, è stata notata ... macitynet.it