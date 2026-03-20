i pm pescano a strascico senza reati e i gip quasi sempre li assecondano

I pubblici ministeri spesso avviano indagini a strascico senza reati specifici, e i giudici per le indagini preliminari tendono a supportarli nella maggior parte dei casi. L’accusa sceglie spesso soggetti da indagare in base a motivazioni ideologiche e alla copertura mediatica di determinati obiettivi, influenzando così la direzione delle investigazioni.

La scrivo in italiano, ma lei ovviamente l’ha detta in dialetto. Ha la terza elementare, però vuole prendere ogni decisione con scienza e coscienza. Si informa e vuole essere informata. Chiaramente, ha chiesto a suo fratello notizie sul referendum e a un certo punto, mentre le davo spiegazioni, dice: «Ma io ho visto in televisione parlare un politico e parlare un magistrato, ma avrà sicuramente più ragione il magistrato». E ha pure aggiunto: «C’ha sempre più ragione lu prete che lu sacrestano». Ha sempre più ragione il prete che il sacrestano. Il senso era questo: io non ci capisco nulla di questa storia, ma il magistrato avrà ragione se dice che con il Sì la magistratura finirebbe sotto la politica. 🔗 Leggi su Laverita.info

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