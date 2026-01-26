Storie di sacrificio quasi sempre senza successo

Le storie di sacrificio nel mondo dello sport spesso raccontano momenti di difficoltà e caduta, piuttosto che di vittoria. La letteratura sportiva si concentra spesso su quei episodi in cui il successo si interrompe, segnato da infortuni, delusioni o scelte difficili. Questi racconti evidenziano il valore della resilienza e delle sfide affrontate, offrendo uno sguardo realistico e sobrio sulla complessità delle carriere sportive.

C'è una letteratura sportiva che nasce non dall'apice, ma dalla frattura. Da quel preciso momento in cui il successo si incrina, il corpo cede e la storia si spezza. Cosa accade quando i riflettori si spengono e tace anche la folla sugli spalti? In questa traiettoria si collocano con forza Grazia e Rosso Volante, due libri che rimettono al centro lo sport come esperienza morale e storica, ancor prima ancora che agonistica. Biografie d'autore in cui la caduta diventa una chiave per leggere anche il Novecento italiano. Con Grazia (Solferino, pp.320 €20,50 dal 23 gennaio), la giornalista Federica Seneghini, racconta la storia della talentuosa atleta Grazia Barcellona.

