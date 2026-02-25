Milano | gip ' Cinturrino può commettere reati di criminalità organizzata'

Milano, 25 feb. (Adnkronos) - Per il giudice delle indagini preliminari di Milano Domenico Santoro, il poliziotto Carmelo Cinturrino, fermato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, può "commettere ulteriori gravi reati della stessa specie di quello per cui si procede, ovvero con l'uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, se non di criminalità organizzata. Pericolo, questo che appare non solo attuale ma nella sua massima estensione". Per il giudice l'assistente capo deve restare in carcere visto il "concreto" il rischio di "azioni lesive" nei confronti dei colleghi, accusati di dichiarazioni "infamanti" a suo dire, e degli altri frequentatori del boschetto di Rogoredo. Scuola, Valditara stanzia 30 milioni per progetti didattici in difesa dell'ambiente. Nota per la cura e il rispetto degli ambienti scolastici . 🔗 Leggi su Iltempo.it

