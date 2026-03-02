guerra in iran e bambini lo psicologo e le strategie per gestire la paura

Il conflitto in Iran coinvolge anche i bambini che vivono nelle zone colpite. Uno psicologo spiega le strategie per aiutarli a gestire la paura e l’ansia in un momento di tensione continua. Le famiglie cercano modi per rassicurarli, mentre le autorità forniscono indicazioni per affrontare le emozioni derivanti dalla guerra. La situazione rimane complessa e difficile da affrontare per chi si trova nel mezzo del conflitto.

David Lazzari e le domande da fare per aiutare i nostri figli alle prese con la paura della guerra. Ancora una volta il mondo si sveglia alle prese con una nuova guerra. Mentre ci si interroga sulle possibili conseguenze del conflitto in Iran, con migliaia di cittadini italiani bloccati in Medio Oriente e le immagini di devastazione in tv, “è importante trovare il modo giusto per parlare della guerra ai bambini, chiedendo loro se hanno paura. Perché cercare di contenere l’ansia è importante e la prima indicazione è proprio quella di parlare, per aiutare i nostri figli a far emergere le loro emozioni e a gestire la paura”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è David Lazzari, presidente dell’Osservatorio benessere psicologico e salute. 🔗 Leggi su Lapresse.it

