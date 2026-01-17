Previsioni e strategie per il 2026 | altre voci altri stili

Le previsioni e le strategie per il 2026 si approfondiscono analizzando le recenti evoluzioni del settore. La bancarotta di Saks Global, annunciata dopo un lungo periodo di difficoltà finanziaria, evidenzia le conseguenze di una politica di acquisizioni intensiva. Questo scenario invita a riflettere sulle dinamiche di mercato e sulle possibili direzioni future, offrendo spunti utili per comprendere le tendenze e le strategie di rilancio nel contesto attuale.

La bancarotta di Saks Global, la politica di tagli di Kering e la razionalizzazione in corso che tocca anche piccoli attori come Valli dimostrano che il modello di business magniloquente è finito e che, per salvarsi dall’assalto dell’ultra-fast fashion, la moda deve tornare a dare sicurezza anche ai clienti meno ricchi. Con maggiore qualità, e prezzi sfrondati dai costi di show divenuti grotteschi La bancarotta di Saks Global, annunciata ieri dopo anni di agonia finanziaria e la politica di forsennate acquisizioni da parte dell’ex ceo Richard Baker, sostituito da Geoffroy van Raemondonck, già numero uno di Neiman Marcus, cioè la società all’origine del tracollo, getta non solo incertezza sul futuro della moda di lusso negli Stati Uniti, anche se il retailer ha dichiarato poche ore fa che i negozi per ora resteranno aperti grazie a un pacchetto di finanziamento da 1,75 miliardi di dollari e, si conta, a un nuovo leader, ma sull’evidenza che una serie di modelli di proposizione e di vendita della moda sono finiti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

