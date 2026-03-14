Piacenza celebra la scherma integrata | Simionato conquista gli Assoluti brillano anche i campioni paralimpici

A Piacenza si è svolto il Gran Premio di Scherma Integrata, evento che ha visto la vittoria di Simionato agli Assoluti e la partecipazione di campioni paralimpici. La giornata ha combinato competizione sportiva e iniziative dedicate all’inclusione, attirando pubblico e atleti da diverse categorie. La manifestazione ha sottolineato l’importanza di unire diverse discipline all’interno di un unico contesto.

A Piacenza il Gran Premio di Scherma Integrata ha regalato una giornata intensa e significativa, capace di unire spettacolo agonistico e valore inclusivo. La manifestazione ha visto confrontarsi atleti del settore olimpico e della scherma in carrozzina nelle prove di fioretto e sciabola, maschili e femminili. In questo contesto, il nome che ha attirato maggiormente l’attenzione è stato quello di Lorenzo Simionato, sciabolatore dell’Officina della Scherma, che grazie al successo nella prova maschile ha conquistato il pass per i Campionati Italiani Assoluti di Roma 2026, diventando il primo atleta del circuito olimpico a riuscirsi in questa edizione. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Gran Premio di scherma integrata a Piacenza: in palio gli Assoluti di Roma 2026Il Gran Premio di scherma integrata a Piacenza sarà molto importante per i campionati Assoluti di Roma: i dettagli sull’appuntamento I Tricolori di... Leggi anche: Il Festival di Sanremo celebra gli eroi di Milano-Cortina: sul palco gli atleti azzurri e i campioni paralimpici Aggiornamenti e notizie su Piacenza celebra Argomenti discussi: Capitolina Scherma celebra le sue campionesse: premi, medaglie e nuovi traguardi. Scherma - Da venerdì a lunedì a Piacenza Expo i Campionati italiani a squadre dall'A2 alla CPer il quinto anno la rassegna tricolore fa tappa in città con l'organizzazione del Circolo Pettorelli. E' già record di partecipanti per il Gran Premio di scherma integrata ... sportpiacenza.it Atleti olimpici in pedana con i paralimpici, a Piacenza il GP di Scherma IntegrataMaggior numero di partecipanti, ben 122 complessivamente, in una competizione speciale in cui gli atleti olimpici sfideranno in carrozzina i colleghi paralimpici. italpress.com