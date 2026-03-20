Oggi alle 18, il Centro culturale Cambio – Libreria Cambio libri & persone ospita la presentazione di due libri di Paolo Boccia, intitolati “Dal mio punto di vista” e “ConTatTo – Io, il buio e la fisioterapia”. L’evento prevede l’incontro con l’autore e la presentazione delle sue opere, che raccontano aspetti della sua vita e della sua professione. La serata si svolge presso la sede in centro città.

Una vita come un’opera. Oggi alle 18, il Centro culturale Cambio – Libreria Cambio libri & persone ospita la presentazione dei suoi due libri: “Dal mio punto di vista“ e “ConTatTo – Io, il buio e la fisioterapia“. Due opere che dialogano tra loro come due lati della stessa esperienza, due modi di attraversare il limite e trasformarlo in conoscenza. La storia di Paolo Boccia è dolorosamente luminosa: non esiste ossimoro più potente per raccontare la vita di un uomo che ha perso completamente la vista da adolescente e che, oggi, vede il mondo più colorato di quanto riescano a farlo molti di noi. La sua voce, capace di attraversare la critica del Festival di Sanremo e di arrivare fino a Castelfiorentino, porta con sé una forza rara: quella di chi prende la vita a morsi e la restituisce al mondo con intensità, delicatezza e verità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I libri di Paolo Boccia a “Cambio“: "Una lezione di vita per tutti"

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