La vita e le opere di Pier Paolo Pasolini in Malatestiana la lezione del professore Marino Biondi

Domenica 1 febbraio alle 17, nella Biblioteca Malatestiana di Cesena, il professor Marino Biondi terrà una conferenza su Pier Paolo Pasolini. L’evento si svolge nell’Aula Magna e invita a scoprire più da vicino la vita e le opere del poeta e regista.

Domenica 1 febbraio, alle ore 17, nell'Aula Magna della Biblioteca Malatestiana si terrà la conferenza del professore Marino Biondi dal titolo "Pier Paolo Pasolini. Dall'eden di Casarsa all'Idroscalo di Ostia. Vita e morte dell'intellettuale". La lezione propone un percorso intenso e simbolico attraverso la vita e l'opera di Pasolini, evocando i luoghi dell'origine e della fine: l'"eden" friulano di Casarsa, spazio di felicità, pienezza vitale e giovinezza, e l'Idroscalo di Ostia, teatro dell'epilogo tragico e violento della sua esistenza.

