La vita e le opere di Pier Paolo Pasolini in Malatestiana la lezione del professore Marino Biondi
Domenica 1 febbraio alle 17, nella Biblioteca Malatestiana di Cesena, il professor Marino Biondi terrà una conferenza su Pier Paolo Pasolini. L’evento si svolge nell’Aula Magna e invita a scoprire più da vicino la vita e le opere del poeta e regista.
Torna il "Grande Fratello": è la risposta di Mediaset a Fabrizio Corona. Ma meritava un lungo letargo Domenica 1 febbraio, alle ore 17, nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana si terrà la conferenza del professore Marino Biondi dal titolo "Pier Paolo Pasolini. Dall’eden di Casarsa all’Idroscalo di Ostia. Vita e morte dell’intellettuale". La lezione propone un percorso intenso e simbolico attraverso la vita e l’opera di Pasolini, evocando i luoghi dell’origine e della fine: l’“eden” friulano di Casarsa, spazio di felicità, pienezza vitale e giovinezza, e l’Idroscalo di Ostia, teatro dell’epilogo tragico e violento della sua esistenza.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Approfondimenti su Pier Paolo Pasolini
Arriva al cinema "Il prezzo da pagare", il docufilm sugli ultimi mesi di vita di Pier Paolo Pasolini
Ultime notizie su Pier Paolo Pasolini
Argomenti discussi: La vita è breve, tanto vale inseguire le 42 opere di Bruegel sparse nel mondo; Una vita per la poesia; Sul solo problema filosofico veramente serio; La Giornata per la Vita? Tiene sveglie le nostre coscienze.
La vita privata delle gemelle Kessler: le storie d’amore, i figli mai avuti e la gestione dell’ereditàLe gemelle Alice ed Ellen Kessler non si sono mai sposate e non hanno avuto figli, ma hanno vissuto storie d’amore importanti. Non avendo eredi, alla loro morte volevano lasciare i loro averi ad ... fanpage.it
La vita va così: A Giffoni le prime immagini del nuovo film di Riccardo Milani con Virginia RaffaeleAl Giffoni Film Festival si è parlato in anteprima di 'La vita va così, con ospiti il regista Riccardo Milani e la protagonista Virginia Raffaele: ecco cosa dobbiamo aspettarci e tutte le ... comingsoon.it
Pier Paolo Mocci added a new photo. - Pier Paolo Mocci - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.