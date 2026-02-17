I jeans larghi tornano di tendenza quest’inverno perché offrono comodità e stile allo stesso tempo. Quest’anno, i negozi propongono modelli più leggeri e raffinati, ideali per affrontare le giornate fredde senza rinunciare a un abbigliamento alla moda. In particolare, i brand di moda presentano pantaloni ampi abbinati a maglioni morbidi e scarpe comode, creando look pratici e di tendenza.

I jeans larghi dominano l’inverno 2026, reinterpretati con leggerezza e sofisticatezza in look capaci di combinare comfort, proporzioni e personalità. Dall’ufficio alla città, questo capo versatile diventa il filo conduttore di outfit contemporanei e sorprendenti. Per un approccio urbano, i pantaloni ampi incontrano blazer doppiopetto e pullover morbidi, completati da mocassini: un look che coniuga rigore e disinvoltura, ideale per la città, dove silhouette classica e denim si fondono in armonia. In chiave boho, Etro reinventa il denim con jeans vita bassa jacquard, camicia stampata verde, gilet in maglia e borsa a frange. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I jeans larghi si confermano protagonisti dell’inverno, capaci di unire comfort e stile senza rinunciare a silhouette moderne

