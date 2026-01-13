Gennaio segna il ritorno in ufficio dopo le festività natalizie un’occasione per rinnovare il guardaroba con outfit funzionali e di stile

A gennaio, il rientro in ufficio segna l’inizio di un nuovo ciclo lavorativo. È il momento ideale per aggiornare il guardaroba con capi pratici e di qualità, capaci di coniugare comfort e stile. Scopri come scegliere outfit funzionali che rispondano alle esigenze quotidiane, mantenendo un’immagine professionale e sobria per affrontare con serenità il nuovo anno lavorativo.

Con l’inizio del nuovo anno, gennaio segna il ritorno in ufficio dopo le festività natalizie, un’occasione per rinnovare il guardaroba con outfit funzionali e di stile. La parola d’ordine è equilibrio: coniugare comfort e professionalità permette di affrontare la routine lavorativa con sicurezza e praticità. Secondo Vogue Business, infatti, su TikTok a gennaio l’hashtag #BackToOffice è stato tra i più cercati, a conferma di come i look da lavoro siano diventati uno dei trend più seguiti dagli utenti e fonte di ispirazione per nuove combinazioni di stile. Tra le proposte più versatili, i completi sartoriali restano un punto fermo, reinterpretati in tonalità neutre come beige, grigio e blu navy, da abbinare a camicie in tessuti morbidi o dolcevita leggeri. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Gennaio segna il ritorno in ufficio dopo le festività natalizie, un’occasione per rinnovare il guardaroba con outfit funzionali e di stile. Leggi anche: Tendenze Moda 2023: Guida per Rinnovare il Tuo Guardaroba con Stile Leggi anche: Dall'ufficio alla cena fino alle feste natalizie, la gonna in velluto si prepara a conquistare il cuore e il guardaroba di fashioniste di tutte le età Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Comfort food: i piatti del cuore degli chef per il 2026; È One last time il brano che segna il ritorno dei Blue; La band Eightynine torna con un nuovo singolo: fuori “Idle Hands”; I migliori anime da guardare nel 2026. Il look del giorno, per il rientro in ufficio all’insegna dei buoni propositi (di stile) - Come vestirsi per l'ufficio: idee pratiche per outfit da lavoro eleganti, comodi e attuali. iodonna.it

Segna in agenda: mercoledì 21 gennaio 2026, alle ore 15:00, il webinar “ ` . . ”. Un appuntamento utile per comprendere le principali novità nor - facebook.com facebook

Segna la data: 15 gennaio 2026! REDMI Note più resistente di sempre Registrati ora per ottenere un super coupon! bit.ly/REDMINote15Ser… REDMI Note 15 Series: Resistenza Leggendaria! x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.