UE divisa | Kiev accoglie leader europei Orbán abbraccia Putin

L’arrivo di una delegazione di leader europei a Kiev ha provocato tensioni, mentre il primo ministro ungherese ha incontrato Putin. La visita, organizzata per commemorare l’anniversario dell’attacco russo all’Ucraina, ha attirato l’attenzione internazionale. Orbán ha stretto la mano a Putin, suscitando reazioni contrastanti tra i presenti. La decisione di alcuni leader di incontrare il presidente russo ha acceso dibattiti sulla linea diplomatica europea. La giornata si conclude con dichiarazioni contrastanti sui prossimi passi.

In un giorno carico di simboli, l'anniversario dell'attacco russo all'Ucraina, una delegazione di leader europei ha fatto visita a Kiev. Ursula von der Leyen e Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, hanno scelto questa data cruciale per schierarsi al fianco dell'Ucraina, mentre il premier ungherese Viktor Orbán si allinea con Vladimir Putin, creando una spaccatura profonda all'interno dell'Unione Europea. La visita coincide con un momento di forte divisione tra i paesi membri, con l'Ungheria e la Slovacchia che bloccano nuove sanzioni contro la Russia, mentre Berlino e Parigi sono in disaccordo sul dialogo con Mosca.