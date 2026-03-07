Mudec il mondo in cento scatti L’occhio dei grandi fotografi svela la nostra memoria collettiva

Una riflessione sul nostro tempo, attraverso gli occhi dei grandi fotografi, da Cartier Bresson a Elliot Erwitt e Mario Giacomelli, che interpretano la realtà con il loro personalissimo sentire, e codice etico. Scegliendo ogni, volta, cosa includere, e cosa invece tenere fuori dall’obbiettivo. Un bel viaggio per immagini lungo due secoli quello proposto dal Mudec- Museo delle Culture con la mostra “100 fotografie per ereditare il Mondo”, il nuovo progetto espositivo (sino al 28 giugno) a cura di Denis Curti, prodotto da 24Ore Cultura con il sostegno di Zurich e Turisanda. Si parte celebrando la nascita della fotografia e le prime... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

