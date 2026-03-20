I funerali di Umberto Bossi si svolgeranno a Pontida, presso l’abbazia di San Giacomo Maggiore, domenica alle 14. La Lega ha deciso di annullare tutte le manifestazioni di chiusura della campagna referendaria in segno di rispetto. L’ultimo saluto sarà a pochi passi dal pratone, un luogo simbolico per il movimento leghista, dove si terranno le esequie.

L’ultimo saluto sarà a Pontida, a pochi passi dal pratone simbolo della Lega. I funerali di Umberto Bossi, il fondatore del Carroccio morto a 84 anni all’ospedale di Varese, si terranno domenica alle 14 all’ abbazia di San Giacomo Maggiore, praticamente confinante con lo spazio simbolo dei leghisti. La decisione della famiglia è scaturita “volendo condividere l’ ultimo passaggio con il popolo della Padania e la grande famiglia della Lega”, hanno spiegato gli stessi parenti chiedendo invece riservatezza in questi giorni. Mentre a Gemonio, dove il Senatur si era ritirato negli ultimi anni, sfilano i simpatizzanti della Lega ed è arrivato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - I funerali di Bossi saranno a Pontida. La Lega annulla tutti gli eventi di chiusura della campagna del referendum

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