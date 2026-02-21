Walter Veltroni presenta il suo ultimo libro | incontro nella sala Gino Strada

L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Il giornalista, politico, scrittore e regista, Walter Veltroni sarà ospite a Brindisi, martedì 24 febbraio alle ore 18.30 presso la Sala "Gino Strada" di Palazzo Granafei Nervegna, per presentare il suo libro “Iris, la libertà” ed. Rizzoli. L’evento è organizzato dalla libreria Feltrinelli Brindisi, dialogherà con l'autore Sara Bevilacqua. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Walter Veltroni presenta il suo ultimo romanzo "Buonvino e l’omicidio dei ragazzi"Venerdì 30 gennaio alle 16:30, presso Palazzo Rasponi dalle Teste a Ravenna, Walter Veltroni presenterà il suo ultimo romanzo, “Buonvino e l’omicidio dei ragazzi”.

L’incontro con i tifosi sabato in via Finzi. Il ’Pampa’ Sosa presenta il suo libro ’L’ultimo dieci’ si raccontaSabato in via Finzi, il Pampa Sosa incontra i tifosi per presentare il suo libro ’L’ultimo dieci’.

Veltroni e il coraggio delle donne: Iris scelse la sua indipendenzaMentre stanno per entrare nella mia stanza io sorrido, metto la pistola alla tempia e muovo il dito sul grilletto. Lo faccio come lo so fare io, da partigiana e da donna. Lo scrive Walter Veltroni ... ilrestodelcarlino.it

Walter Veltroni: «L’America non è più il faro dell’Occidente». Martina Veltroni: «Sono cittadina americana, ma oggi non riuscirei a crescere mia figlia lì»Questo articolo è pubblicato sul numero 3-4 di Vanity Fair in edicola fino al 20 gennaio 2026. Per abbonarvi a Vanity Fair, cliccare qui. «Il dubbio, quello che ti prende, ti attanaglia, ti macera, è ... vanityfair.it

All’Arena del Sole la quarta edizione della Rassegna di Qn e il Resto del Carlino. Fra gli ospiti Paola Iezzi e Malika Ayane. L’intervento di Walter Veltroni . . Leggi l'articolo #LucioDalla - facebook.com facebook

Nel corso di #diMartedi, Walter Veltroni è intervenuto sugli scontri di Askatasuna definendo i responsabili dei veri e propri criminali. x.com