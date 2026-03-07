Baywatch | Hassie Harrison da Yellowstone alle spiagge del reboot di Fox

Hassie Harrison, conosciuta per il suo ruolo in Yellowstone, entra a far parte del cast di Baywatch nel reboot prodotto da Fox e Fremantle. La sua presenza si aggiunge alle riprese della serie, che vede coinvolti vari attori nel nuovo corso delle avventure sulle spiagge. La produzione sta portando avanti le riprese con il cast ufficiale già annunciato.

Il nuovo corso di Baywatch prende forma. Hassie Harrison, nota per il ruolo di Laramie in Yellowstone, è l’ultima aggiunta ufficiale al cast regolare della serie prodotta da Fox e Fremantle. L’attrice interpreterà Nat, un’atleta olimpica ed ex ragazza affidataria che rappresenta l’eccellenza nel salvataggio. Secondo il nuovo aggiornamento proveniente da Deadline, Nat sarà il braccio destro e la migliore amica del protagonista, Hobie Buchannon, interpretato da Stephen Amell. Il suo personaggio è descritto come brillante e determinato, ma con standard così elevati da mettere a dura prova i suoi rapporti personali dentro e fuori la spiaggia.... 🔗 Leggi su Universalmovies.it

