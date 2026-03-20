Le pagine internet dedicate ai “Chuck Norris Facts” affermano che Chuck Norris non è morto, ma è passato al livello superiore del gioco. Nonostante i commenti negativi sui “Chuck Norris Facts”, la sua carriera ha continuato a essere di successo. La notizia viene diffusa attraverso queste numerose pagine online, senza altre interpretazioni o commenti.

"Chuck Norris non è morto. E’ passato al livello superiore del gioco ”. Le innumerevoli pagine su internet dedicate ai “Chuck Norris Facts” daranno così la notizia. Sappiamo infatti già che “quando gli hanno sparato, il proiettile è stato trovato in condizioni molto critiche”. Oltre a molte altre verità. “Una volta un cobra ha morso Chuck Norris alla gamba. Dopo 5 giorni di agonia, il cobra è morto”. Ci sono i nonsense: “Quando Chuck Norris parla a vanvera, vanvera risponde”. La matematica: “Chuck Norris può dividere lo zero”. E c’è la mia preferita: “I fermenti nello yogurt di Chuck Norris sono tutti morti”. Chuck Norris detestava il giochino, ma non sono cose che si possono fermare con le arti marziali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I “Chuck Norris Facts” pare non gli piacessero, ma la sua carriera è stata un successo

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