Nella serata di ieri, l’attore noto per il suo ruolo in numerosi film di azione è deceduto all’età di 86 anni a causa di un malore improvviso. La notizia si è diffusa velocemente, lasciando sgomenti i fan di tutto il mondo. Nessuna malattia è stata comunicata come causa della sua morte. La notizia ha generato un'ondata di reazioni e ricordi tra i seguaci dell’attore.

La notizia è arrivata all’improvviso, lasciando senza parole milioni di fan in tutto il mondo: Chuck Norris si è spento a 86 anni dopo un malore improvviso. Solo pochi giorni fa aveva festeggiato il suo compleanno condividendo momenti di allenamento e riflessioni piene di energia, rendendo ancora più inaspettata una scomparsa che ha colto tutti di sorpresa. Chuck Norris è morto: la scomparsa di una leggenda. L’attore si era sentito male nelle ultime ore mentre si trovava alle Hawaii, sull’isola di Kauai, dove era stato trasportato in ospedale. Le circostanze precise del malore non sono state rese note, ma nelle ore successive è arrivata la conferma della sua morte, annunciata direttamente dalla famiglia con una dichiarazione ufficiale: « È con profondo dolore che annunciamo l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Chuck Norris è morto, nessuna malattia, ma un malore improvviso: ecco cosa è successo all’attore ieri sera

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