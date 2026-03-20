È stato firmato a Palazzo Cusani, sede del comando militare Esercito Lombardia, un protocollo tra le forze armate e un’associazione che si occupa di ippoterapia. L’accordo prevede l’utilizzo di cavalli dell’esercito per attività terapeutiche rivolte a persone con disabilità. La firma segna l’inizio di una collaborazione tra il settore militare e il mondo del sociale per promuovere interventi assistiti con gli animali.

È stato firmato a Palazzo Cusani, sede del comando militare Esercito Lombardia, un protocollo di intesa tra l’Associazione Nazionale Italiana per la Riabilitazione Equestre (Anire), l’Amministrazione Straordinaria del Pio Albergo Trivulzio e l’Esercito finalizzato alla realizzazione di attività di ippoterapia rivolte principalmente agli anziani e a soggetti con disabilità. L’intesa prevede l’utilizzo dei cavalli e delle strutture del Reggimento Artiglieria Terrestre “a Cavallo”, con la supervisione scientifica di Anire, per la realizzazione di percorsi di riabilitazione psicofisica finalizzati al miglioramento dell’autonomia, dell’integrazione sociale e della qualità della vita degli utenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I cavalli dell’esercito per l’ippoterapia

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