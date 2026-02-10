Energia e impegno sociale | Graded supporta l’ippoterapia ad Abu Dhabi

Graded Spa, azienda napoletana nel settore energetico, ha portato a termine il suo progetto ad Abu Dhabi. La società ha installato il sistema di illuminazione e il Building Management System (BMS) al ZHO Hippotherapy Center, un centro dedicato all’ippoterapia. Ora la struttura può gestire meglio le sue attività grazie alla tecnologia fornita da Graded.

Spiega la Branch Manager di Graded a Dubai, Giada Biudekji: "Il nostro approccio vuole unire competenza tecnica, innovazione e una forte attenzione alla sostenibilità, non solo ambientale ma anche sociale.

Graded Spa ha portato avanti un progetto importante ad Abu Dhabi, dove ha installato sistemi di illuminazione e gestione degli edifici al centro ippoterapico ZHO.

