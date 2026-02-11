Sarah Schleper, ex sciatrice professionista, ha deciso di tornare in gara a 46 anni. Questa volta, lo fa rappresentando il Messico, il paese di origine della famiglia. Con lei, anche il figlio Lasse, 18 anni, che gareggerà nello sci alpino insieme a lei. Un ritorno in pista che sorprende, considerando che molti genitori accompagnano i figli a scuola, mentre lei si prepara a scendere tra le porte della Coppa del Mondo.

C ’è chi accompagna i figli a scuola e chi, invece, li accompagna giù per una pista di slalom in piena Coppa del Mondo. Per Sarah Schleper, 46 anni, sette Olimpiadi alle spalle, lo sci alpino non è solo una carriera: è una storia di famiglia. E ai Giochi di Milano Cortina 2026 quella storia scriverà una nuova pagina olimpica, mai vista prima: Sarah e suo figlio Lasse Gaxiola, 18 anni, gareggeranno entrambi per il Messico. Saranno la prima coppia madre-figlio a competere nella stessa edizione dei Giochi Olimpici invernali. Milano Cortina 2026: le Azzurre da medaglia. guarda le foto Dall’America al Messico, senza mai lasciare la pista. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sarah Schleper, 46 anni, e suo figlio Lasse, 18 anni, gareggeranno nello sci alpino sotto la bandiera del Messico

