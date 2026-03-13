Daniele De Rossi si è trasferito a Genova, dove ha iniziato a lavorare come allenatore. Sarah Felberbaum, sua compagna, si è unita a lui, e i due stanno affrontando insieme questa nuova fase della loro vita familiare. La coppia è apparsa recentemente in città, mentre si occupava delle faccende quotidiane e si adattava al cambiamento.

Una nuova dinamica familiare si sta disegnando per Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi, a causa del trasferimento dell’allenatore al Genoa. La coppia deve ora gestire la vita tra Roma e Genova, affrontando le sfide di una relazione a distanza che mescola e dolore. I calendari devono essere incastrati con precisione, alternando lavoro, cura dei figli e impegni calcistici. L’attrice ha condiviso pubblicamente le difficoltà emotive legate alla separazione forzata dal marito, descrivendo come i nuovi orari stiano ridefinendo le priorità domestiche. Non si tratta solo di spostamenti logistici, ma di un cambiamento profondo nell’organizzazione della famiglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Rossi a Genova: Sarah Felberbaum e la prova

Articoli correlati

Leggi anche: “Una nuova vita che, inevitabilmente, porta con sé qualche lacrima”: Sarah Felberbaum e la relazione a distanza con Daniele De Rossi, allenatore del Genoa

Sarah Felberbaum a Daniele De Rossi, dopo il trasferimento al Genoa: «Mi dicevano "Pensa che bello stare un po’ separati”. Non quando è il tuo migliore amico ad andare via»E così, ora che Daniele De Rossi ha lasciato Roma per andare ad allenare il Genoa, Sarah Felberbaum ha condiviso in un post di Instagram i suoi...

Sarah Felberbaum e Daniele De Rossi: la nuova vita tra distanza e emozioni forti

Tutto quello che riguarda Sarah Felberbaum

Temi più discussi: Sarah Felberbaum a Daniele De Rossi, dopo il trasferimento al Genoa: Mi dicevano Pensa che bello stare un po’ separati. Non quando è il tuo migliore amico ad andare via; Sarah Felberbaum vola a Genova da De Rossi: Nuova vita tra treni, partite e nostalgia; Sarah Felberbaum e il post per De Rossi che emoziona tutti: Sai che passeranno giorni…; Genoa, la malinconia di lady De Rossi: Che sofferenza vivere lontani dal marito e migliore amico.

Sarah Felberbaum e il post per De Rossi che emoziona tutti: Sai che passeranno giorni…L'attrice scrive sui social un'altra dichiarazione d'amore al suo compagno, che da qualche mese vive a Genova: i dettagli ... corrieredellosport.it

Fuga romantica a Genova per Sarah Felberbaum e Daniele De RossiGossip.it © 2000 - 2024. Contents, marketing and advertising managed by Mediafun Ltd. Vat: BG205038334. GossipNews, quotidiano di cronaca rosa, gossip, costume e società fondato ... gossip.it

«La separazione Non è bella quando va via il tuo migliore amico». Sarah Felberbaum e la dedica a De Rossi che commuove - facebook.com facebook