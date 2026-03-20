Nel 2026, la Finlandia si conferma come il paese più felice del mondo, secondo il report annuale del World Happiness Report. L’Italia ha registrato un miglioramento, salendo di posizione nella classifica, mentre altri paesi scandinavi continuano a mantenere le prime posizioni. La graduatoria si basa su dati raccolti da diversi indicatori relativi alla qualità della vita e al benessere dei cittadini.

La Finlandia si conferma anche nel 2026 il paese più felice del mondo secondo l’edizione annuale del World Happiness Report, consolidando un dominio scandinavo che sembra inarrestabile. Lo Stato nordico guida una classifica che vede i paesi del Nord Europa occupare stabilmente le prime posizioni, delineando un modello di benessere che continua a fare scuola a livello globale. La supremazia finlandese, dunque, non è un caso isolato: l’intero blocco scandinavo domina la top ten della felicità mondiale. Danimarca, Islanda, Svezia e Norvegia completano il quintetto nordico, confermando che il modello sociale di questi paesi rappresenta un riferimento in termini di qualità della vita percepita dai cittadini. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - I 10 paesi più felici del mondo nel 2026: l’Italia risale, ma c’è un problema

Articoli correlati

Leggi anche: Milano-Cortina: Mattarella, 'cresce attesa, felici vedere Italia al centro del mondo'

La classifica delle 10 spiagge più belle del mondo 2026: l’Italia in lista con La Pelosa e Lampedusa, ecco chi c’è sul podioC’è un momento preciso, verso la fine dell’inverno, in cui il freddo smette di essere romantico e diventa solo un ostacolo tra noi e il mare, il...

La Caviar Connection - La machine à corrompre

Tutti gli aggiornamenti su I 10 paesi più felici del mondo nel...

Temi più discussi: La Finlandia è il Paese più felice del mondo. In top ten sorpresa Costa Rica, Italia solo 38esima; Sì, il Paese più felice del mondo è sempre lo stesso (e i suoi abitanti qui spiegano perché); Guerra in Medio Oriente, quali sono le regioni italiane più colpite economicamente; Il costo della guerra arriva in bolletta, attraverso il gas: l’Italia è tra i Paesi più esposti d’Europa.

Qual è il Paese più felice al mondo? Ecco la classifica mondiale: l’Italia è solo al 38° postoIn occasione della Giornata internazionale della Felicità il World Happiness Report ci dice anche che, per colpa dei social media, i giovani sono meno felici rispetto a 15 anni fa. E c'è una challenge ... dire.it

Il Paese più felice del mondo (nonostante la Dolce Vita) non è l’ItaliaDalla Finlandia al primo posto ai Paesi felici dell’America Latina, la classifica dei Paesi più felici al Mondo del 2026 vede l’Italia solo al 38° posto ... siviaggia.it

L'Italia è il paese dell'Ue più colpito dalla crisi nello stretto di Hormuz perché importa tanto gas dal Qatar. Ma il ministro Pichetto assicura che sono in corso trattative con Algeria, Azerbaigian e Stati Uniti. Ecco dichiarazioni, numeri e contesto. x.com

A Rosarno un incontro con gli attivisti Bds Italia, associazioni Pro Palestina e sindacati locali per accendere i riflettori sulla vicenda che vede il carico bloccato nello scalo. In corso verifiche: «Pronti alla mobilitazione» - facebook.com facebook