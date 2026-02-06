Milano-Cortina | Mattarella ' cresce attesa felici vedere Italia al centro del mondo'

La corsa ai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 entra nel vivo. Mentre manca poco all’apertura ufficiale, l’atmosfera si scalda e l’attesa cresce tra gli organizzatori e il pubblico. Il presidente Mattarella sottolinea come l’Italia sia al centro dell’attenzione mondiale, felice di mostrare il suo ruolo nello sport internazionale. I preparativi sono a buon punto e tutti aspettano con trepidazione il grande evento.

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - "Come ha ricordato il presidente Buonfiglio siamo a poche ore dall'apertura dei giochi e quindi l'emozione va crescendo, l'attesa va crescendo ed è un motivo di grande soddisfazione vedere l'Italia al centro di una dimensione così importante della vita internazionale quale è quella dello sport". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione di 'Casa Italia' a Milano per le Olimpiadi invernali. "Per questo, con gli auguri a tutti i nostri atleti, alle nostre atlete, a tutti coloro che li accompagnano, li seguono, li sorreggono, li hanno sostenuti nella preparazione, la riconoscenza e l'augurio più intenso di buona attività, con il significato di fondo -ha aggiunto il Capo dello Stato- che le Olimpiadi raccolgono e che queste di Milano-Cortina ancor di più esprimono, quello di un benvenuto a tutti coloro che verranno, alle centinaia di atleti, sono quasi 3000, a coloro che li accompagnano, ai tecnici, agli allenatori, ai dirigenti, agli spettatori che verranno in grande quantità da ogni continente". 🔗 Leggi su Iltempo.it

