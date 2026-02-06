La corsa ai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 entra nel vivo. Mentre manca poco all’apertura ufficiale, l’atmosfera si scalda e l’attesa cresce tra gli organizzatori e il pubblico. Il presidente Mattarella sottolinea come l’Italia sia al centro dell’attenzione mondiale, felice di mostrare il suo ruolo nello sport internazionale. I preparativi sono a buon punto e tutti aspettano con trepidazione il grande evento.

Milano, 6 feb. (Adnkronos) - "Come ha ricordato il presidente Buonfiglio siamo a poche ore dall'apertura dei giochi e quindi l'emozione va crescendo, l'attesa va crescendo ed è un motivo di grande soddisfazione vedere l'Italia al centro di una dimensione così importante della vita internazionale quale è quella dello sport". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione di 'Casa Italia' a Milano per le Olimpiadi invernali. "Per questo, con gli auguri a tutti i nostri atleti, alle nostre atlete, a tutti coloro che li accompagnano, li seguono, li sorreggono, li hanno sostenuti nella preparazione, la riconoscenza e l'augurio più intenso di buona attività, con il significato di fondo -ha aggiunto il Capo dello Stato- che le Olimpiadi raccolgono e che queste di Milano-Cortina ancor di più esprimono, quello di un benvenuto a tutti coloro che verranno, alle centinaia di atleti, sono quasi 3000, a coloro che li accompagnano, ai tecnici, agli allenatori, ai dirigenti, agli spettatori che verranno in grande quantità da ogni continente". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina: Mattarella, 'cresce attesa, felici vedere Italia al centro del mondo'

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, evidenziando il ruolo centrale che l’Italia assumerà a livello internazionale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi, cresce l’attesa: oggi Mattarella a Milano; Il Presidente Mattarella agli atleti: La prima competizione è con propri limiti - Curling misto, prima sconfitta per Amos Mosaner e Stefania Constantini; Mattarella: Chiediamo rispetto della tregua olimpica; Olimpiadi Milano Cortina: Mattarella al Villaggio olimpico, stasera cena con Capi di Stato.

Sergio Mattarella e le Olimpiadi Milano-Cortina 2026: la gaffe che ha travolto il vicedirettore di RaiSportLa gaffe Rai e la delicatezza della riservatezza: quando una parola può trasformarsi in caso istituzionale. Ecco la vicenda che ha coinvolto le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e il presidente Mattarella ... notizie.it

Milano accoglie la fiamma, acceso il braciere. Mattarella: «Valori olimpici ispirino relazioni fra Paesi»Stanno per iniziare le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato gli atleti azzurri al villaggio olimpico, lanciando dei messaggi ... ilmattino.it

Domani cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Le olimpiadi mi ricordano tanto un grandissimo campione quando ero piccola: il mitico Alberto Tomba! facebook

Dove si vedono le Olimpiadi invernali di Milano Cortina x.com